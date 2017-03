’Bitches’ ongewenst

De rappers uit de Bijlmermeer staan niet bekend om hun hoofse teksten. Vrouwen worden voornamelijk bitch genoemd . Het vrouwelijke geslacht placht ook met de term slut, hoes (prostituees, red.), teef en wijf te worden aangeduid.

Eén van de festivalhuisregels luidt: ’Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, in welke vorm dan ook, worden absoluut niet getolereerd.’

„Heel bezwaarlijk”, zegt ChristenUnie-voorman Maarten van Ooijen. „Je moet hier echt een streep trekken. Laat de organisatie z’n eigen huisregels toepassen op artiesten.”

„Diversiteit is voor ons erg belangrijk om jongeren te bereiken”, zegt festivalwoordvoerster Tineke Teerink. „Je kan bij elke band elk woord wel gaan checken.”

De VVD fronst de wenkbrauwen. Fractievoorzitter Dimitri Gilissen: „Opmerkelijk dat ze zo’n band uitnodigen na de commotie van vorig jaar. „Het gratis familiefestival werd in 2016 ontsierd door een optreden van rapper Steen, die eerder twitterde dat homoseksuele rappers naar een concentratiekamp moesten.

De band is zich echter van geen kwaad bewust. „We zijn geen vrouwenhaters, het is niet dat we vrouwen willen beledigen”, zegt rapper Georgy.

Het Nationaal Comité 4 en 5 zei vorig jaar niet alle 300 bands op de veertien festivals te kunnen controleren. Toch kwamen de rappers van Broederliefde, ’Ambassadeurs van de Vrijheid’, deze maand al in opspraak vanwege antisemitische leuzen. Ze zijn inmiddels weer ambassadeur-af.

In 2014 was er ook een relletje. Toen bood burgemeester Jan van Zanen zijn excuses aan de lesbische columniste Monique Samuel aan, omdat hij over haar geaardheid ’wat zonde, wat zonde’ zei.