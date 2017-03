Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Politie Rotterdam verwijdert Erdogan-posters

47 min geleden

ROTTERDAM - De politie heeft zondagavond laat posters met de beeltenis van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan verwijderd uit de etalage van een pand in Rotterdam. Dat gebeurde volgens een politiewoordvoerster nadat informatie was binnengekomen dat de openbare orde mogelijk in het geding zou komen.