Vleesknoeier zet bij ons af

De enorme vleesrel houdt Brazilië – en inmiddels ook Europa – sinds vrijdagochtend in de greep. Inspecteurs van het ministerie van Landbouw knepen in ruil voor steekpenningen een oogje dicht bij controles.

Bedorven vlees werd opnieuw verpakt en belandde op de Braziliaanse markt of werd naar Europa verzonden. Ook bleek gewerkt te worden met kankerverwekkende stoffen om te voorkomen dat controleurs of handelaren zouden opmerken dat het vlees bedorven was. Bij veertig slachthuizen en vleesverwerkende bedrijven zijn invallen gedaan. Ruim 300 arrestaties zijn uitgevaardigd.

De vraag is of en hoeveel ’fout vlees’ er op de Europese markt is beland. Onderzoeksleider Maurício Moscardi Grillo van de Federale Politie verklaarde op een persconferentie in Brazilië dat in ieder geval geprobeerd is via een Italiaanse haven en Rotterdam om bedorven vlees te exporteren. Gepoogd werd om inspecties te omzeilen.

Het familiebedrijf World’s Finest Meat in Zoeterwoude is, zo blijkt uit eigen onderzoek, een van de bedrijven die vlees importeert van Friboi, dat onderdeel is van de foute vleesgigant JBS. Het bedrijf zet het vlees af in heel Europa.