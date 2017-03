’Vaker schoollessen nodig over seksualiteit’

Dat blijkt uit een onderzoek van Rutgers, een kenniscentrum voor seksualiteit, en het NOS Jeugdjournaal. 39 procent van de kinderen krijgt online bloot- en seksbeelden te zien terwijl ze surfend op zoek zijn naar iets anders; slechts 17 procent zoekt het zelf op.

„Het is belangrijk dat kinderen al op de basisschool leren hoe ze hiermee kunnen omgaan, opdat ze voorbereid en weerbaar zijn”, aldus Rutgers-directeur Ton Coenen. „Ze staan op het punt om naar de middelbare school te gaan.” Daar kunnen ze volgens Coenen ook in aanraking komen met zaken als sexting (verspreiden seksueel getinte beelden of berichten) of grooming (kinderlokken op internet).

De uitslag van de peiling, waar negenhonderd kinderen aan meededen, verscheen maandag aan het begin van de Week van de Lentekriebels, een nationale projectweek over relaties en seksuele vorming.

Het merendeel van de ondervraagde kinderen (59 procent) geeft aan met hun ouders in gesprek te gaan nadat ze online bloot- of seksbeelden hebben gezien. Maar ruim een kwart (28 procent) vertelt het aan niemand. De basisscholieren kwamen vooral via Google en YouTube met het bloot in aanraking.

Kennisinstituut Rutgers denkt dat het plaatsen van een filter op een pc of laptop maar ten dele helpt. „Kinderen zijn niet alleen thuis online maar ook bij vriendjes, vriendinnetjes en op school”, aldus directeur Coenen.