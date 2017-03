Klaver denkt niet dat het de laatste keer is geweest dat de mogelijkheid van een groot links blok wordt geopperd.

In een opiniestuk in de Volkskrant schreef Plasterk maandag dat de linkse partijen in de Tweede Kamer de handen ineen moeten slaan onder leiding van Klaver. Volgens de minister is het niet in het belang van het land of de PvdA als zijn partij blijft „doormodderen” of zichzelf opdoekt.