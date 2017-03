Celstraffen voor verdachten drugslab Koewacht

Een zesde verdachte, een vrouw, werd wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken.

De drugsfabriek is de grootste ooit die in Zeeland is aangetroffen. Het onderzoek naar het amfetaminelab kwam in 2012 op gang na een tip. Daarop werd afluisterapparatuur in de auto van de 51-jarige hoofdverdachte geplaatst. De rechtbank kon niet herleiden hoe de rolverdeling was, dus kregen drie verdachten 3,5 jaar gevangenisstraf opgelegd.

Wegens de aanvullende aanklacht voor verboden wapenbezit kreeg een vierde verdachte vier jaar celstraf. De vijfde betrokkene kreeg een vrijheidsstraf van 34 maanden omdat hij in tegenstelling tot de anderen niet eerder veroordeeld is voor drugsfeiten.

De officier van justitie had celstraffen tot vijf jaar tegen het vijftal geëist.