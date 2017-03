Zesde verdachte opgepakt in witwasonderzoek

Op Schiphol is een 41-jarige man uit Nieuw-Schoonebeek opgepakt die in Suriname verbleef. Ook vijf andere verdachten zitten nog vast. Het gaat onder anderen om een 49-jarige man uit Nieuw-Schoonebeek, die op Sint-Maarten werd ingerekend. Daarnaast zijn een 42-jarige man uit Maasmechelen en een man van 50 jaar uit Beesd gearresteerd. Twee vrouwen van 36 en 50 jaar uit Nieuw-Schoonebeek zijn eveneens aangehouden.

Tientallen agenten, medewerkers van Defensie en inspecteurs van de fiscale opsporingsdienst FIOD deden vorige week huiszoeking in dertig panden. Voorlopig is beslag gelegd op voor 8 miljoen euro aan onroerend goed, waaronder een megadiscotheek in het Duitse Meppen, woningen in Nederland en een appartement op Sint-Maarten.