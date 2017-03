Sinds dit jaar zijn de vliegregels voor ambtenaren aangepast. Als een vlucht meer dan zes uur in beslag neemt, mag er luxe worden gevlogen. In het verleden was dat alleen toegestaan in uitzonderingsgevallen.

Een ticket voor businessclass kost soms tot wel vijf keer meer dan een 'gewoon kaartje'. Hoogleraar bestuursrecht Henk Addink noemt het een 'slecht signaal'.