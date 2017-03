Elske Doets is Zakenvrouw van het Jaar

Onder het toeziend oog van honderden aanwezigen uit het bedrijfsleven, de politiek en de diplomatie reikte minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie de nieuwe zakenvrouw uit Heerhugowaard de belangrijke prijs uit.

De Zakenvrouw van het Jaar 2017 nam in 2001 het roer over van haar vader Jan Doets. Ze transformeerde het bedrijf naar een gespecialiseerde direct sell-organisatie voor vakantiereizen naar de USA en Canada. ,,Ik houd niet zo van gemiddelden en bedacht op mijn 23e dat ik professioneel ergens voor wilde gaan, waar ik scheppend bezig kan zijn, waar ik mijn passie kan volgen en waar ik vooral heel blij van word”, zei Elske nadat zij tot Zakenvrouw van het Jaar was uitgeroepen. Ze is de opvolgster van topvrouw Vivienne van Eijkelenborg van babyartikelenbedrijf Difrax.

Voor een portret van Elske Doets zie het Stan Huygens Journaal in De Telegraaf van dinsdag.