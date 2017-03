Stuk oever bij Grave weggeslagen

Eind december ramde een binnenvaarttanker de stuw bij Grave. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. Reparatie van de stuw gaat nog maanden duren, maar in januari is al wel een tijdelijke dam achter de stuw gebouwd. ,,Die dam van breuksteun ligt rechts achter de stuw en laat geen water door'', legt een woordvoerder van Rijkswaterstaat uit. ,,Het water stroomt nu alleen door de linkerkant van de stuw. Door de combinatie van een nauwere doorgang en het hoogwater van de laatste tijd stroomt het water sneller en is aan de oever schade ontstaan.''

Rijkswaterstaat gaat grote stenen plaatsen op de plek waar de oever is afgebrokkeld en weet niet hoelang de werkzaamheden gaan duren.