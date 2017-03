Schippers praat door met 'motorblok' en Klaver

Verkenner Edith Schippers ontving maandag de gekozen lijsttrekkers van alle dertien politieke partijen om hun advies voor de kabinetsformatie aan te horen.

GroenLinks-leider Jesse Klaver heeft bij het verkennende gesprek aangegeven dat hij het liefst een zo progressief mogelijk kabinet wil. En dat kan volgens hem ook zonder de VVD. Klaver noemde de optie van een ’progressief-christelijk’ kabinet.

Rutte

VVD-leider Mark Rutte wil graag in zee met CDA en D66, maar liet in het midden of GroenLinks of de ChristenUnie dit drietal aan een meerderheid zou moeten helpen.

Verder heeft hij bij de verkenner onder meer aangestipt dat de VVD graag een herziening van het belastingstelsel wil, belastingverlaging voor de middenklasse, meer geld voor Defensie en een ’energietransitie’.

Pechtold

D66-voorman Alexander Pechtold koos wel ondubbelzinnig voor GroenLinks. Hij noemde klimaat, een ’verbindend integratie- en vluchtelingenbeleid, onderwijs, innovatie en sociaal-economische vernieuwing de belangrijkste onderwerpen voor een volgend kabinet.

Buma

CDA-leider Sybrand Buma sprak zich nog helemaal niet uit over de coalitie van zijn voorkeur, terwijl Jesse Klaver (GroenLinks) graag eerst nog zou onderzoeken of een 'christelijk-progressief' kabinet mogelijk is.

Belangrijke thema’s voor het te vormen kabinet zijn volgens Buma: de arbeidsmarkt, zorgen over immigratie en de manier waarop we met elkaar omgaan in Nederland - normen en waarden.

Aanwijzing

Dat Schippers nu verder spreekt met de vier partijen wijst erop dat deze combinatie de eerste coalitie is die in aanmerking komt. De verkenner neemt voor de onderonsjes met de vier partijleiders ruim de tijd. Om 10.00 uur treedt als eerste haar partijgenoot Rutte aan, gevolgd door Buma, Pechtold en als laatste om 15.30 uur Klaver.

VVD, CDA, D66 en GroenLinks hebben in zowel de Eerste als de Tweede Kamer een meerderheid.

LEES HET LAATSTE FORMATIENIEUWS IN ONS BLOG

Verkenning richt zich op VVD CDA D66 en GroenLinks pic.twitter.com/04F5BpfrBI— Wouter de Winther (@wouterdewinther) 20 maart 2017