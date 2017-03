Uitzettingen lopen spaak

Vorig jaar steeg het aantal beroepszaken in asielprocedures met maar liefst twee derde. Daarbij gaat het om bijna 16.000 bezwaarzaken en 4000 hogerberoepszaken. Dat blijkt uit de Rapportage Vreemdelingenketen van Justitie, die vandaag naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Vorig jaar daalde de instroom van asielzoekers fors, maar het juridische papierwerk steeg explosief.

Opvallend is ook dat het aantal mensen in vreemdelingendetentie fors is toegenomen. Daarbij gaat het vooral om asielzoekers uit veilige landen als Albanië, Marokko en Algerije die hun uitzetting willen ontlopen of overlast veroorzaken. Sommigen gebruiken het asielzoekerscentrum (azc) als uitvalsbasis om op rooftocht te gaan. Eind vorig jaar zaten ruim 2500 vreemdelingen vast.

