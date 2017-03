Golf van inbraak in zeilboten Zeeland

Afgelopen twee weken ontving de politie alleen al 11 aangiftes van ‘diefstal op een vaartuig’. De week ervoor namen dieven ook al vier buitenboordmotoren mee in Arnemuiden. Ook bij andere jachthavens is de afgelopen maanden gestolen, bijvoorbeeld in Kortgene, Wolphaartsdijk, Terneuzen, Yerseke, Scharendijke, Brouwershaven, en op Tholen en Noord-Beveland. De havenmeesters spreken van een plaag.

De criminelen richten zich op buitenboordmotoren, inbouwapparatuur zoals dieptemeters, snelheidsmeters en losse spullen als marifoons, acculaders en gereedschappen, meldt de politie.