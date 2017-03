Hogere straf na lijkverbranding

De oorspronkelijk uit Syrië afkomstige man had een geheime relatie met de vrouw van het latere slachtoffer Rachid Dardari (46). In de nacht van 16 op 17 november 2014 ging hij naar het huis in Esch (Noord-Brabant) waar het slachtoffer met zijn gezin woonde. Een ruzie volgde, waarna de dader op Dardari ging zitten en hem via een nekklem in zijn greep kreeg. Als gevolg van zijn handelen overleed zijn landgenoot.

Het lichaam van het Dardari bond F. vervolgens vast met touw. Hij dumpte hem in een nabijgelegen bos en stak het slachtoffer vervolgens in brand. Pas een week later identificeerden specialisten Dardari als de overledene nadat in de media gezichtsreconstructiefoto’s werden verspreid.

Het hof is van mening dat F. de nabestaanden ’groot en onherstelbaar leed’ toebracht. Dardari was vader van een Syrisch gezin, dat nog niet lang daarvoor hun thuisland vanwege de oorlog was ontvlucht.

Het handelen van F. betitelt het hof als ’een groot gebrek aan piëteit’. De nu opgelegde straf van veertien jaar komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie en is dus drie jaar hoger dan de elf jaar die de rechtbank Oost-Brabant eerder oplegde. Het hof vindt dat de eerder opgelegde straf ’onvoldoende recht doet’ aan de ernst van de gepleegde feiten.