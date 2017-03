Schippers houdt vandaag een tweede ronde met het 'motorblok' van VVD, CDA en D66. GroenLinks mag aanschuiven om de drie partijen aan een meerderheid te helpen.

Een coalitie van dit viertal is gisteren door meerdere partijen aangeraden. Schippers ontving gisteren alle gekozen lijsttrekkers. Donderdag is er een debat in de Tweede Kamer over de resultaten van de verkenning.

