Veel vet in mager gehakt

34 min geleden

DEN HAAG - Veel supermarkten verkopen ’mager’ of ’extra mager’ gehakt dat veel vet bevat, concludeert de Consumentenbond in een dinsdag verschenen onderzoek. De bond pleit voor aanpassing van de regels zodat de term ’mager’ alleen nog gebruikt mag worden voor gehakt met maximaal 10 procent vet. Nu is dat nog 15 procent.