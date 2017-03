Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Dode in Rilland slachtoffer misdrijf

31 min geleden

RILLAND - Een man die maandagmiddag dood werd aangetroffen in een woning in het Zeeuwse Rilland is door een misdrijf om het leven gekomen. Het gaat volgens de politie zeer waarschijnlijk om de 65-jarige bewoner.