NVWA: geen besmet vlees Brazilië in ons land

Vorige week kwam een groot Braziliaanse vleesschandaal aan het licht. Vleesverwerkende bedrijven uit Brazilië zouden bedorven vlees opnieuw hebben verpakt, waarna het voor een deel naar Europa werd verzonden. Volgens de NVWA-woordvoerder gaat het om twee bedrijven die al langere tijd op een lijst staan waarvan het geïmporteerde vlees voor 100 procent wordt gecontroleerd.

Voedselwaakhond foodwatch beschuldigde de NVWA er maandag van niets geleerd te hebben van het eerdere paardenvleesschandaal. „Opnieuw worden consumenten in de steek gelaten door hen niet te informeren. De NVWA geeft geen informatie over hoeveel vlees afkomstig van de betrokken Braziliaanse bedrijven de afgelopen jaren op de Nederlandse markt terecht is gekomen, en of daar mogelijk rot vlees tussen zat”, aldus foodwatch.

Volgens de organisatie weigerde de NVWA bij de paardenvleesaffaire een aantal jaren geleden om consumenten te informeren over in welke producten paardenvlees was beland. Het ging om producten die als rundvlees werden verkocht.

De Europese Commissie heeft intussen maatregelen genomen om de import van een deel van het vlees uit Brazilië stop te zetten.