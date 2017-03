Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Forum voor Democratie wil in gemeenteraden

40 min geleden

DEN HAAG - Forum voor Democratie (FVD), dat vanuit het niets twee zetels won bij de verkiezingen, wil ook in gemeenteraden komen. De partij van Thierry Baudet is dan ook van plan mee te doen aan de lokale verkiezingen van 21 maart volgend jaar in een aantal nog te bepalen gemeenten.