Waarschuwing voor arts na overlijden neef Yolanthe

Daarmee is de klacht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) tegen de arts deels gegrond. De longarts is als supervisor van de arts-assistent tekortgeschoten door de jonge patiënt niet zelf te zien, bepaalde het medisch tuchtcollege. „Hoewel de longarts in zijn supervisie is tekortgeschoten, gaat het te ver om uitsluitend verweerder, als longarts, verantwoordelijk te houden voor het ontbreken van goede zorg. Daarom volstaat het college met het opleggen van de maatregel van waarschuwing.”

Zie ook: Neef Yolanthe overleden door medische missers

De voormalige tophockeyer ging destijds naar de eerste hulp van het ziekenhuis met hevige pijn op de borst. Hij werd opgenomen en dertien uur later overleed hij plotseling. Het ziekenhuis heeft dit niet gemeld als calamiteit bij de inspectie.

De IGZ had een klacht ingediend omdat de longarts zou zijn tekortgeschoten in de zorg voor de jongen. De arts vindt dat hij het onderzoek van de jongeman over mocht laten aan de arts-assistent. Zij was volgens hem voldoende ervaren en bekwaam. Het Tergooi-ziekenhuis gaf eerder al toe dat er fouten zijn gemaakt bij de behandeling.