Hilariteit om tweet Harry van Bommel

„Vandaag ben ik 10 minuten opgesloten in een caravan om te beleven wat slachtoffers van mensenhandel voelen,” schreef van Bommel.

De imitaties van de goedbedoelde tweet lieten niet snel op zich wachten. „Vandaag heb ik 10 minuten niet gegeten om te voelen wat slachtoffers van hongersnood voelen”, schrijft Lammert de Bruin. Cas Mudde schrijft: „Vandaag heb ik 10 minuten naar Metallica geluisterd om te beleven wat gevangen op Guantanamo voelen.”

Vandaag heb ik tien minuten op een bankje in een parkje (in het zonnetje) gezeten om te beleven hoe het is om dakloos te zijn. https://t.co/53Pyzm5vrb