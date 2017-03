Taakstraffen voor seks met jonge prostituee

De mannen uit Bunschoten, Zwolle en Soesterberg hebben zich volgens de rechtbank onvoldoende ingespannen om te controleren of het meisje meerderjarig was. De officier van justitie had celstraffen van acht tot tien maanden geëist, waarvan de helft voorwaardelijk.

De mannen kwamen via online-advertenties in contact met het toen minderjarige meisje. Tijdens afspraakjes bij de mannen thuis, in een auto of in een bos in Amersfoort had het slachtoffer meerdere keren seks met de afzonderlijke verdachten. Uit het dossier blijkt ook niet dat zij bewust op zoek waren naar seks met een minderjarige, of wisten dat zij minderjarig was.

Het meisje werd gedwongen door een man, die onlangs in een aparte strafzaak voor mensenhandel door het gerechtshof is veroordeeld tot zes jaar cel.