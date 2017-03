Kind neergestoken in woning Uithoorn

De steekpartij vond plaats in een woonhuis aan de Admiraal de Ruyterlaan. Buurtbewoners zouden gegil hebben gehoord. De politie doet onderzoek in de woning. In de buurt is een traumahelikopter geland.

Via Burgernet is dinsdagavond een signalement verspreid. Kort na de steekpartij vloog een traumahelikopter naar de Beellaan in Uithoorn voor een reanimatie. Het is niet duidelijk of dit met de steekpartij te maken heeft.

Ambulancemedewerkers bekommeren zich om het neergestoken kind. Foto: Nickelas Kok

