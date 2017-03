Mogelijk besmettingen door fout gebruik glucosemeter

De suikerspiegels zijn gemeten met een apparaat dat is bedoeld voor individueel gebruik, in plaats van voor meerdere mensen. Dat is dit jaar gebeurd tussen 19 januari en 16 maart. De naaldjes zijn wel per patiënt vernieuwd, maar misschien is er bloed op het apparaat zelf achtergebleven. Daardoor is er een kans dat er bloed-bloedcontact is geweest. Toen het werd ontdekt, is er meteen mee gestopt.

De meter is gebruikt in een centrum waar gemeente en GGD zorg en hulp verlenen aan Amsterdammers met onder meer verslavingsproblematiek. Er is een melding gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.