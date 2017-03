Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Grote brand in Kapelle

2 uur geleden

KAPELLE - UPDATE 20.22 uur - In het Zeeuwse Kapelle woedt donderdag een grote brand aan de Oostambachtweg. De brand onstond in een enorme stapel van honderden fruitkisten, maar is overgeslagen naar een aantal naastgelegen loodsen. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur ook het woonhuis bereikt.