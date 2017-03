Lichte drones steeds meer in trek

Mensen die bedrijfsmatig willen vliegen met een drone hebben een vergunning nodig. Welke dat is hangt af van het gewicht, en van waar en hoe hoog de ’operator’ ermee wil vliegen. Is ie zwaarder dan 4 kilo, dan is een zogenoemde ROC verplicht. Is ie lichter (mini), dan kan de eigenaar ook kiezen voor een ROC-light-vergunning. Daarvoor gelden minder eisen maar er mag ook minder mee: niet hoger dan 50 meter boven de grond en niet verder dan 100 meter van de piloot verwijderd.

Mensen die een vergunning aanvragen werken met hun drones vooral in de sectoren film, landbouw, onderzoek, offshore en industrie.