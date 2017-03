Ryan: we waren dichtbij, maar kwamen tekort

De pleitbezorgers van de nieuwe wet hebben er volgens Ryan alles aan gedaan om voldoende steun te krijgen voor Trumps voorstel. Uiteindelijk besloot Trump toch de wet in te trekken. Een teleurstellende afloop, aldus Ryan. De Republikeinen gaan volgens hem nu kijken wat er beter kan. Hij bezwoer dat dit niet het einde is van de Republikeinse pogingen om de zorg te hervormen.

Ryan hamerde er nog eens op dat Affordable Care Act, ingevoerd door Barack Obama, in zijn ogen een mislukking is. Maar, voegde hij er aan toe, voorlopig is er nog geen alternatief en blijft Obamacare gewoon van kracht.

Op de vraag of dit een teken is dat ook andere plannen mogelijk niet te realiseren zijn, zoals de hervorming van het belastingstelsel en het aanpakken van de infrastructuur, antwoordde Ryan dat dat niet het geval is. Hij heeft daar het volste vertrouwen in.