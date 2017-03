Een vertegenwoordiger van het op belastingparadijs Guernsey gevestigde Breton, gespecialiseerd in fiscaal aantrekkelijke oplossingen voor bedrijven, kwam gisteren persoonlijk in de rechtbank Alkmaar het opstappen van het Britse trustbedrijf als bestuurder melden. „Wij zijn niet juist, niet volledig en niet tijdig geïnformeerd door Loterijverlies. Dit is schokkend”, vertelde hun advocaat. De Britten beweren pas afgelopen week te hebben ontdekt dat zij maandenlang zijn misleid door de huisadvocaat van Loterijverlies.

Ook zeggen zij in het duister te zijn gehouden over de achtergrond van een betaling van bijna een half miljoen euro aan een bedrijfje op Isle of Man, waar de oprichter van Loterijverlies achter schuil bleek te gaan. „Kortom, wij willen hier helemaal niks meer mee te maken hebben”, vatte de advocaat van Breton het samen, om de rechtbank vervolgens schielijk te verlaten.

Claimstichting Loterijverlies, aangevoerd door jurist Ferdy Roet, hoopt al jarenlang namens 194.000 consumenten een schadevergoeding van honderden miljoenen te krijgen van de Staatsloterij, omdat de loterij haar klanten tussen 2000 en 2008 misleidde met advertenties waarin de winkansen te rooskleurig waren. De deelnemers betaalden hun claimstichting samen zo’n zeven miljoen euro om te procederen tegen de Staatsloterij. Een deel van dat geld werd vervolgens naar allerlei vage bedrijfjes overgemaakt, gevestigd op de Britse eilanden Guernsey en Isle of Man, en tot een schadevergoeding kwam het nooit.

Een groep van dertig deelnemers vroeg de rechtbank vorig jaar om het zittende bestuur te schorsen en een onderzoek te gelasten naar alle verdachte geldstromen. Zo gebeurde. Het onderzoek wees vervolgens uit dat de claimstichting ongeveer vier miljoen euro had overgemaakt naar „aan Ferdy Roet gerelateerde” bedrijven.

Nu de Britse bestuurder definitief is opgestapt, dreigt Loterijverlies volledig stuurloos te raken en lijkt een schadevergoeding van de Staatsloterij verder weg dan ooit. De rechtbank stelde daarom gisteren aan alle belanghebbende partijen voor om kandidaat-bestuurders aan te dragen. Over vijf weken maakt de rechtbank uit hen een keus.