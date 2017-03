Verkeerschaos rond wegen Amsterdam en Utrecht

Op de A2, A9 en A12 is het extreem druk. Ook op de provinciale weg N201 loopt het verkeer volledig vast doordat de Vechtbrug bij Vreeland dicht is. Volgens de VID gaat lopen op de N236 bij Weesp gaat sneller dan rijden.

De chaos leidt tot gevaarlijke situaties. Sommige automobilisten verliezen hun geduld denken de drukte te slim af te zijn door achteruit de vluchtstrook over te rijden. Om 11.45 uur zou langs de wegafzetting op de A9 bij Diemen zijn gevochten.

Werkzaamheden

De drukte is het gevolg van een groot aantal werkzaamheden. De A1 tussen Diemen en Muiderberg is afgesloten, de weg tussen de A6 en A1 is dicht en aan de Vechtbrug wordt de laatste hand gelegd aan onderhoudswerkzaamheden.

In Utrecht wordt de Dutch Comic Con gehouden. Foto: Hollandse Hoogte

Verkeer wordt aangeraden om te rijden via Utrecht, via de A2 en A12. Maar ook daar is het nu mis, mede doordat het drukbezochte pop-cultuurevenement Dutch Comic Con in de Jaarbeurs wordt gehouden.

Door de afgesloten #A1 zien we nu opgeteld 23 kilometer file. Op de #N236 gaat lopen sneller dan rijden... #nietmals pic.twitter.com/9VYX17NjjU — VID (@vid) March 25, 2017