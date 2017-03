’Ontvoering Insiya tot in de puntjes voorbereid’

De drie mannen die het destijds 2,5 jarige meisje uit de handen van haar oma en tante rukten, waren gewapend met tiewraps en een teaser. De zeven medeverdachten van vader Shehzad Hemani zeggen dat ze de radeloze man wilden helpen. Hemani claimt dat de moeder van Insiya hun dochtertje eerder had ontvoerd.

Insiya werd in de ochtend van 29 september meegenomen uit de woning van haar oma in de Watergraafsmeer, waar zij met haar zusje en moeder verbleef. Ze is vermoedelijk in opdracht van haar vader ontvoerd en meegenomen naar India.