Schippers door als informateur

Een tweede informateur, komt er naar alle waarschijnlijkheid niet. Vorige week dinsdag heeft die optie wel op tafel gelegen, zo wordt gemeld. GroenLinks heeft er nog even over getwijfeld, maar uiteindelijk zagen alle politieke partijen die deze week verder onderhandelen over een nieuwe kabinet daar de meerwaarde niet van in.

Morgen overhandigt Schippers haar eindverslag over de verkenningsronde aan voorzitter van de Tweede Kamer Khadija Arib. Vorige week werd al bekend dat de volgende fase nu ingaat met vier partijen: VVD, CDA, D66 en GroenLinks.

Of deze vier er met elkaar uitkomen is nog maar zeer de vraag. Bij zowel VVD als CDA klinken grote bezwaren tegen politieke samenwerking met GroenLinks. De vergroenende plannen van de partij van Jesse Klaver kosten burgers en bedrijven een fortuin, klinkt het bij de liberalen en christendemocraten. Ook schuurt het stevig op de terreinen van nivelleren, migratie en militaire missies.

Een kabinet met daarin CU in plaats van GroenLinks, vormt ook een politieke meerderheid. Daar geven volgens opiniepeiler Maurice de Hond op dit moment meer mensen (43 procent) de voorkeur aan dan de variant met daarin GroenLinks (37 procent).

Dinsdag debatteert de Tweede Kamer over het eindrapport van Schippers. De verwachting is dat de VVD-politica tijdens dit debat door de parlementariërs officieel tot informateur wordt benoemd.