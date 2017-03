Rotonde voor gouden Sanne

Samen met burgemeester Theo Schouten en wethouder Rob Christenhusz onthulde Sanne het naambordje, op steenworp afstand van haar ouderlijke woning aan de Thorbeckestraat. Nadat ze eerder al was geëerd met de gouden erepenning van Oldenzaal mocht ze gisteren aansluitend ook nog haar eigen boom planten in het prominentenbos, waar ook scheidsrechter Björn Kuipers zijn eigen boom heeft.

Foto: Robert Hoetink

Sanne is intussen volop in training voor de Europese kampioenschappen over een maand in Roemenië en de wereldkampioenschappen later dit jaar. En daarvoor ligt ze op koers. Na haar wedstrijd in Rio had ze vorige maand een wereldbekerwedstrijd, waar ze meteen zilver won. Terwijl ze dit weekeinde voor het eerst weer in Nederland in actie kwam tijdens kwalificatiewedstrijden voor het EK.

Foto: Robert Hoetink

’Kan hem zien vanaf mijn slaapkamerraam’

Tussendoor onthulde ze zondag de rotonde. Een hele eer? „Zeker. Zo zie ik het ook echt. Niet dat ik er nu dagelijks rondjes op ga rijden ofzo. Ik ben sowieso al niet alle dagen in Oldenzaal. Maar ik kan ’m straks vanuit mijn slaapkamerraam zien liggen.”

Foto: Robert Hoetink

Oldenzaal heeft naast de Wevers-rotonde overigens ook al een Hennie Kuiper-viaduct en een Ellen van Langenstraat.