Minder eten in vuilnisbak

De bewindsman presenteert maandag een onderzoek waaruit blijkt dat verspilling van alledaagse lang houdbare producten als rijst, pasta en koffie daalt met 12 procent als de ’tenminste houdbaar tot-datum’ sneuvelt op de verpakking. Als de term wordt vervangen door ’lang houdbaar’ verdwijnt zelfs 31 procent minder in de prullenbak.

Nederlanders gooien per persoon gemiddeld zo’n 47 kilo voedsel per jaar weg. Veel consumenten zijn bang dat ze ziek worden van ’ouder’ voedsel of vrezen voor kwaliteitsverlies. In werkelijkheid zijn koffie, vis in blik, stroop en sappen vaak nog heel lang te gebruiken na de ’tenminste houdbaar tot-datum’.