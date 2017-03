premium

Bye bye Blind

1 uur geleden

Sofia is het Waterloo geworden voor Danny Blind als bondscoach van het Nederlands elftal. Na de pijnlijke 2-0 nederlaag tegen de Bulgaren is het doek gevallen voor de trainer, met wie Oranje het EK 2016 misliep en in een vrijwel kansloze positie voor het WK 2018 is terechtgekomen.