Rouw na oversteekdrama

Dat vertelt de vrouw die als gehandicaptenverzorgster jarenlang samenwerkte met Ruben. Het jongetje zou over een hek zijn geklommen bij zijn ouderlijk huis en richting de benzinepomp aan de A44 zijn gelopen. Daar probeerde hij de snelweg over te steken. Hij werd geschept door een tegemoetkomende auto.

Hoewel hulpverleners nog gevochten hebben voor zijn leven, overleed hij gisteren in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Buurtbewoners zijn diep geschokt en in de rouw vanwege het ongeluk. ,,Het is vreselijk. Ik heb de traumaheli en sirenes gehoord. Het is heftig dat zoiets zo dichtbij gebeurt”, zegt Rene van der Akker. ,,Ik heb gehoord dat hij een spelletje aan het spelen was. Het is zo vreselijk.”

Andere bekenden van het jongetje bevestigen dat hij minder begaafd was. ,,Deze lieve jongen was verstandelijk beperkt en woonde langs de snelweg. Hij hield van het spelletje ’ontsnappen’ en dit keer met verkeerde afloop”, schrijft een kennis.

,,De hemel heeft er een mooie ster bij. Rust zacht lieve Ruben”, vervolgt ze, terwijl ze zich boos maakt over sommige reacties op internet. ,,Het is soms echt verschrikkelijk wat je leest. Zeker voor de ouders! Altijd in de weer met lieve Ruben.”

De politie zegt nog in het duister te tasten over wat zich precies heeft afgespeeld op de snelweg. Aan de andere kant van de autoweg ligt een groot gebied met weilanden, waarin alleen enkele boerderijen staan.

In eerste instantie werd er vanuit gegaan dat Ruben wilde oversteken omdat hij de kortste weg wilde nemen, maar volgens de gehandicaptenverzorgster is daar absoluut geen sprake van. ,,Hij was autistisch met hersentjes van een kind van drie. Hij zag geen gevaar.”

,,Het is niet een plek waar kinderen normaal gesproken spelen”, zegt een andere buurtbewoner. ,,Maar al spelend worden de gekste beslissingen genomen. Het is vooral een drama voor de nabestaanden en ook voor de chauffeur, die het jochie niet meer kon ontwijken.”

Volgens de politie hebben passerende automobilisten nog geprobeerd de jongen met handgebaren, lichtsignalen en getoeter te waarschuwen toen hij in de berm stond om aan zijn overtocht te beginnen. Maar hij gaf daar geen gehoor aan en besloot door te lopen.

De weg was een uur lang in beide richtingen afgesloten. De bestuurder van de auto die de jongen aanreed en getuigen van het ongeval hebben slachtofferhulp aangeboden gekregen.