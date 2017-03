Massale roep om sluiting ’horrorslachthuis’

De Vlaamse minister van Dierenwelzijn Ben Weyts liet de activiteiten bij het omstreden varkensslachthuis vorige week stilleggen. Dat gebeurde na schokkende onthullingen van Animal Rights donderdag. Medewerkers van de slachterij (onderdeel van de Debra-Group) schoppen en slaan de varkens en trekken ze mee aan hun oren om ze richting de slachtbank te krijgen. Ook snijden ze de oormerken weg bij de levende dieren, om zo te verbergen dat de varkens uit het buitenland komen.

Zie ook: Inval bij varkensbeulen

Het vlees van de mishandelde varkens werd ook verkocht aan (keur)slagers in Nederland. De omvang van het vleesschandaal in ons land is echter nog onbekend.

De petitie wordt binnenkort aangeboden aan Weyts.