Partijen dragen Schippers voor als informateur

VVD, CDA, D66 en GroenLinks kwamen vorige week overeen om te gaan onderhandelen over de vorming van een kabinet. Dat is geen eenvoudige opgave want de verschillen tussen de partijen zijn groot, benadrukten de politieke leiders toen.

Zie ook: Schippers biedt rapport verkenning aan

De verkenning duurde bijna een week langer dan gepland. Schippers zou het rapport oorspronkelijk al vorige week woensdag inleveren. Toen ze begon gaf ze al aan dat ze de tijd krap vond. De Tweede Kamer debatteert dinsdag over het verslag en wijst dan officieel de informateur aan.