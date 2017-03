Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Tankwagen belandt op zijkant in Beerta

10 min geleden

BEERTA - Een tankwagen met mest is maandagochtend gekanteld op de Ulsderweg in het Groningse Beerta. De bestuurder moest door de brandweer uit de cabine bevrijd worden. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.