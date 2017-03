premium

OPROEP: Bent u in Australië?

26 min geleden

Amsterdam - In de Australische deelstaat Queensland bereiden tienduizenden mensen zich voor op de komst van cycloon Debbie. De storm raast vanuit zee met windsnelheden tot 240 kilometer per uur richting het vaste land. De redactie van De Telegraaf is op zoek naar Nederlanders die nu in dat gebied zitten.