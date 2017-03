Syrische selfie-vluchteling stopt zaak tegen Facebook

Zijn advocaat liet maandag verder weten dat het proces ook gevaarlijk kan zijn voor de familie van zijn 19-jarige cliënt in Syrië en in Duitsland. Anas M. vluchtte in 2015 naar Duitsland. Hij ging vorig jaar met Merkel op de foto toen de bondskanselier een vluchtelingenkamp bezocht.

De Syriër ontdekte later dat de foto volop werd misbruikt op sociale media. Hij werd onder meer ten onrechte in verband gebracht met meerdere aanslagen en het in brand steken van een dakloze man. Het ging vaak om pogingen de reputatie van Merkel en vluchtelingen te besmeuren.

Een rechter oordeelde begin deze maand dat Facebook de laster door derden niet verweten kan worden. De Syriër had nog in beroep gekund. Maar ook de proceskosten worden hem te veel.