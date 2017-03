Nabestaanden Henriquez verwerpen doodsoorzaak

Dat rapport is volgens hun raadsman Richard Korver opgesteld door een forensisch arts in opdracht van de verdediging. De conclusie is naar zijn zeggen niet gebaseerd op eigen onderzoek of sectie, maar geschreven na lezing van het onderzoeksdossier.

ZIE OOK: ’Nekklem waarschijnlijk niet doodsoorzaak’

Na sectie concludeerde het Openbaar Ministerie eerder op basis van onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) dat de Arubaan overleed door verstikking, waarschijnlijk veroorzaakt door geweld op zijn hals. Dat zou het gevolg zijn geweest van een nekklem.

’Goed en uitgebreid onderzoek’

Korver noemt dat NFI-rapport een „goed en uitgebreid onderzoek.” Hij vindt het vreemd dat een forensisch arts op basis van dezelfde gegevens een geheel andere doodsoorzaak heeft kunnen vaststellen.

Daarnaast vindt hij het merkwaardig dat de verdediging van de twee agenten ruim de tijd heeft genomen om twee weken voor de zitting met een dergelijke conclusie te komen. Op de laatste regiezitting op 20 februari wisten de raadslieden van de verdachte agenten al dat er een rapport werd opgesteld, hielden zij daarover hun mond, aldus Korver. Ook de rechtbank zou daarover ontstemd zijn.