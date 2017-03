Schipholtunnel richting Den Haag zeker tot na ochtendspits dinsdag dicht

Weggebruikers moeten dus nog zeker een halve dag rekening houden met ernstige hinder op de wegen rond Amsterdam. Een afgesloten A4 betekent flinke opstoppingen in de ochtend- en avondspits.

Rijkswaterstaat roept forenzen op om dinsdag indien mogelijk thuis te werken. Zowel de hoofd- als de parallelrijbaan is dicht. Verkeer wordt vanaf Badhoevedorp omgeleid (A9 en A5). Wie vanuit Amsterdam-Zuid naar Den Haag wil, kan over de A2 via Utrecht rijden. Reizigers die een vlucht moeten halen, kunnen beter de trein pakken of uren eerder van huis gaan.

Door een brandje raakte een deel van het veiligheidssysteem van de tunnel beschadigd. Daardoor werd de tunnel richting Den Haag maandagmiddag al afgesloten. De werkzaamheden duren volgens hem een dag, ,,ongeveer 24 uur''. Het zal er dus om spannen of de tunnel richting Den Haag open is voor de dinsdagavondspits.

,,Het herstel van camera's, kabels en leidingen gaat veel tijd kosten'', aldus een woordvoerder maandag. ,,De camera's moeten werken, anders mogen de tunnelbuizen niet open.''

In een vluchtgang van de tunnel was maandagmiddag een brandje dat snel werd geblust en waarbij geen gewonden vielen. Maar de gevolgen zijn aanzienlijk: op de wegen in en rond Amsterdam staat het verkeer muurvast.

,,De auto's staan nu vast tot ín het centrum van Amsterdam door de dichte Schipholtunnel'', meldt de ANWB.

De #A4 Schipholtunnel is naar verluid op zijn VROEGST MORGEN NA DE AVONDSPITS OPEN richting Den Haag....— ANWBverkeer (@ANWBverkeer) March 27, 2017