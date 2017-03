Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Man gepakt met 7,5 ton cash en 1,5 kilo coke

55 min geleden

ROTTERDAM - Agenten die in Rotterdam een nerveuze man zagen op de achterbank van een geparkeerde auto, vonden in de auto een groot geldbedrag en een flinke hoeveelheid cocaïne. De man, een 52-jarige Duitser, is aangehouden op verdenking van witwassen.