Bosma (PVV) geen Kamervoorzitter

Nu Bosma zich niet kandidaat stelt en de andere grote partijen evenmin iemand naar voren schuiven, lijkt het erop dat PvdA’er Khadija Arib Kamervoorzitter kan blijven. Ze nam een jaar geleden de functie over van VVD’er Anouchka van Miltenburg, die opstapte voor haar rol in afwikkeling van de Teevendeal. Behoud van Arib als hoofd ordebewaking van de Kamer lag niet voor de hand, aangezien haar partij na de verkiezingen maar negen zetels overhield. Het is ongebruikelijk dat een kleine partij de Kamervoorzitter levert.

Andere partijen vinden dat Arib het goed doet. Ook Bosma wordt geprezen als onpartijdig leider van debatten. Maar het ceremoniële deel van de functie - de Kamervoorzitter treedt naar voren bij hoog buitenlands bezoek - willen sommige partijen niet aan een PVV-Kamerlid toevertrouwen. Het zou een slecht signaal zijn. Woensdag stemt de Kamer over haar nieuwe voorzitter.