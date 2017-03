Nederlandse valsemunter bezorgt Britten nieuwe munt

De 52-jarige Patrick O. sloeg afgelopen jaren met zijn bedrijfje ’European Central Mint’ (ECM) voor ruim 36 miljoen euro aan valse 1-pond munten in een onopvallende loods aan de rand van het Amsterdamse havengebied. Met hypermoderne muntpersen rolden daar honderden nep-ponden per minuut in plastic vaten, die vervolgens naar Groot-Brittannië werden verscheept. De Nederlandse valse munten waren van zúlke hoge kwaliteit, dat de Britse centrale bank zich nu gedwongen ziet om over te stappen op een nieuwe, veiliger 1 pondmunt. Deskundigen spraken dan ook van de grootste en meest geavanceerde valsemunterij ooit.

De Britse douane ontdekte de muntfraude in 2012 toen de 67-jarige Frederik van der H., een handlanger van Patrick O., op weg naar Groot-Brittannië een lading auto-onderdelen wilde inklaren. Onder een laag metalen carrosserieringen troffen de douanemedewerkers honderdduizenden valse munten aan. Daarop werd een internationaal opsporingsteam geformeerd, waarna een Nederlands observatieteam ontdekte dat pallets vol vaten met munten in het holst van de nacht werden opgehaald bij de havenloods van ECM.

Patrick O. Foto: Eigen foto

Foto: Bloomberg

Een massale inval van de fiscale opsporingsdienst FIOD maakte uiteindelijk in november 2013 een eind aan het valsemuntersfeest. Bij de actie werd beslag gelegd op een grote hoeveelheid Britse ponden, enkele kolossale muntpersen, een semi-automatisch vuurwapen, grote hoeveelheden munitie en drie kilo hasj. De drie verdachten, waaronder Patrick O., werden na enkele maanden van voorarrest vrijgelaten. Het strafrechtelijk onderzoek is momenteel nog in volle gang. De onderzoeksrechter heeft onlangs op verzoek van de advocaten enkele getuigendeskundige benoemd.

Komende maanden zal iedereen in Groot-Brittannië zijn spaarvarken moeten legen, aangezien de oude 1-pond munten met ingang van dit najaar ongeldig raken. Op 15 oktober wordt de oude munt dan definitief vervangen door de nieuwe, tweekleurige munt, voorzien van een ingeslagen hologram.