premium

Schipholtunnel dinsdagochtend toch afgesloten

1 uur geleden

AMSTERDAM - De gehele Schipholtunnel is dinsdagochtend nog afgesloten van Amsterdam (A4) naar Den Haag. Maandagavond liet Rijkswaterstaat weten alles in het werk te stellen om te zorgen dat in de ochtendspits twee rijstroken open konden, maar dat is niet gelukt, aldus een woordvoerder.