Hitkrant: jubileumnummer bij afscheid tijdperk

41 min geleden

DORDRECHT - Met een extra dik jubileumnummer neemt Hitkrant afscheid van de tweewekelijkse papieren editie. Het tienerblad, dat veertig jaar bestaat, ligt dinsdag in zijn huidige vorm voor het laatst in de schappen. Vanaf nu verschijnt het magazine alleen nog in specials, die zes keer per jaar verschijnen met extra veel posters.