Roken in wachtrij attracties verboden

49 min geleden

In veel pretparken en dierentuinen mag vanaf zaterdag niet meer worden gerookt in de rij voor attracties, zowel in de openlucht als in overdekte wachtrijen. Het gaat onder meer om de Apenheul, Walibi, Burgers' Zoo, Madurodam en de Efteling.