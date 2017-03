premium

Rechtszaak liquidatie hotel in Zeist

40 min geleden

Utrecht - J. Castano Zuleta werd in juni 2015 doodgeschoten in een hotel aan de Costerlaan in Zeist. Twee anderen raakten zwaargewond. De schietpartij was volgens de politie het gevolg van een drugsruzie tussen Fransen en Columbianen. De inhoudelijke behandeling van de liquidatie dient dinsdagochtend in de rechtbank van Utrecht.