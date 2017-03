premium

Twee vrouwen in woning Helmond overvallen

49 min geleden

HELMOND - Een woning aan de Duizeldonksestraat in Helmond is dinsdagmorgen rond 09.00 uur overvallen door drie daders. De twee vrouwen in het huis werden hierbij bedreigd. Het drietal is vervolgens met onbekende buit gevlucht.